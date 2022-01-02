Сто тысяч британцев требуют лишить Тони Блэра рыцарского ордена

Петицию с призывом лишить экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра высшего рыцарского ордена в стране — Ордена Подвязки — за полдня подписали более ста тысяч человек. Петиция размещена на сайте change.org.

Призыв опубликовал пользователь под ником Angus Scott. По состоянию на 05:00 по Москве петицию подписали более 104 тысяч человек.

В петиции говорится, что Блэр якобы нанес непоправимый ущерб конституции Соединенного Королевства и «самой структуре общества нации».

«Он лично несет ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей и участие в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления», — говорится в документе.

Автор призывает действующего главы британского правительства Бориса Джонсона попросить королеву Елизавету II лишить Блэра титула рыцаря.

Ранее сообщалось, что Тони Блэр получил высший рыцарский орден Великобритании — Орден Подвязки. Политик занимал пост премьер-министра страны в 1997–2007 годах. Его неоднократно подвергали критике из-за вторжений Британии в Ирак и в Афганистан.