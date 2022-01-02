Крейга удостоили британского рыцарского ордена, как в романах Флеминга

Прославившийся благодаря ролям в фильмах про британского шпиона Джеймса Бонда актер Дэниел Крейг был удостоен британского рыцарского Ордена Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Великобритании.

Крейг получил степень кавалера ордена. Годом ранее за роль агента 0007 актеру присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании. Примечательно, что в книгах Яна Флеминга, на основе которых создается кинобондиана, шпион также получил Орден Святых Михаила и Георгия — за выполнение своих секретных миссий.

Дэниел Крейг сыграл Джеймса Бонда в пяти фильмах по мотиам романов Флеминга: «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты Скайфолл», «007: Спектр», «Не время умирать»

Также рыцарские ордена, помимо Крейга, получили ряд политиков и дипломатов, в том числе, Тони Блэр, занимавший пост британского премьер-министра в 1997–2007 годах. Его удостоили Ордена Подвязки. Это высший рыцарский орден Великобритании.

Ранее ученые пришли к выводу, что Джеймс Бонд часто подвергал себя риску подхватить инфекцию, забывая помыть руки, и игнорировал правила безопасности.