Стюардесса рассказала, как в самолете скрывают неприятные запахи

Путешествия самолетом могли бы оказаться не столь приятными, если бы не усилия экипажа. Бортпроводники знают множество приемов, в том числе умеют скрыть вонь в лайнере. Какой бы источник у нее ни был.

Лайфхаком поделилась бывшая стюардесса в социальной сети Reddit. Внимание на ее мнение обратила газета Express.

По словам девушки, на неприятный запах в салоне указывают несколько характерных признаков. Например, в одной из частей самолета могут установить более высокую температуру. Так удается локализовать вонь из туалетных кабинок или от не очень опрятного пассажира.

Обратить внимание следует и на запах молотого кофе. Аромат у него сильный, способный перебить или нейтрализовать многие другие. Он нейтрализует запах чеснока, лука или рвоты. Благодаря кофейным ноткам можно скрыть даже тот факт, что в салоне пахнет мочой или мертвым животным.

Запахи — это не единственная неприятность, с которой сталкиваются члены экипажа. Зачастую они становятся свидетелями «отвратительных поступков» со стороны пассажиров.

А вот за самими бортпроводниками стоит понаблюдать, чтобы понять, насколько штатно проходит полет.