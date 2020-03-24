    24 марта 2020, 12:38

    Стюардесса рассказала, как в самолете скрывают неприятные запахи

    Александра Ломейко

    Путешествия самолетом могли бы оказаться не столь приятными, если бы не усилия экипажа. Бортпроводники знают множество приемов, в том числе умеют скрыть вонь в лайнере. Какой бы источник у нее ни был.
    Стюардесса рассказала, как в самолете скрывают неприятные запахи

    Лайфхаком поделилась бывшая стюардесса в социальной сети Reddit. Внимание на ее мнение обратила газета Express.

    По словам девушки, на неприятный запах в салоне указывают несколько характерных признаков. Например, в одной из частей самолета могут установить более высокую температуру. Так удается локализовать вонь из туалетных кабинок или от не очень опрятного пассажира.

    Обратить внимание следует и на запах молотого кофе. Аромат у него сильный, способный перебить или нейтрализовать многие другие. Он нейтрализует запах чеснока, лука или рвоты. Благодаря кофейным ноткам можно скрыть даже тот факт, что в салоне пахнет мочой или мертвым животным.

    Запахи — это не единственная неприятность, с которой сталкиваются члены экипажа. Зачастую они становятся свидетелями «отвратительных поступков» со стороны пассажиров.

    А вот за самими бортпроводниками стоит понаблюдать, чтобы понять, насколько штатно проходит полет.