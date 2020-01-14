Стюардесса посоветовала следить за бортпроводниками, чтобы узнать об аварийной ситуации в самолете

Чрезвычайные ситуации на борту самолета зачастую оказываются за пределом внимания пассажиров. О возникших сложностях их стараются зря не информировать. Но если что-то пошло не так, понять это все-таки можно.

Поведение бортпроводников в самолете является той самой лакмусовой бумажкой, благодаря которой становится более или менее понятно, как проходит полет. Об этом британскому изданию Express рассказала стюардесса одной из авиакомпаний.

«Следите, наблюдайте за их действиями. Они летали сотни раз. <…> Если вы видите, что они спокойно делают свое дело, то все в порядке», — пояснила она.

Сотрудница авиакомпании добавила, что бортпроводники готовы и к жесткой посадке, и к турбулентности и уже привыкли к подобному. Тем не менее, все они — живые люди.

«Они не роботы, поэтому, если что-то действительно пошло не так, начнут заметно нервничать», — поделилась стюардесса.

По словам другого бортпроводника, даже сильная турбулентность редко пугает его коллег. Иногда они даже специально улыбаются, чтобы пассажиры чувствовали себя спокойнее.

Пилот Патрик Смит объяснил, что бояться тряски в самолете не стоит. Лайнеры проектируют таким образом, чтобы выдерживать такие испытания.

«Это похоже на то, как ведет себя автомобиль с хорошей подвеской. Он способен ездить по неровным дорогам с выбоинами», — заключил летчик.