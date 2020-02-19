Стилист Булгатов показал, как проходит эвакуация с лайнера Diamond Princess

Булгатов оказался в числе пассажиров Diamond Princess, стоявшего на карантине у берегов Японии.

Утром 19 февраля он снял видео эвакуации с судна. В кадре видно, что траектория движения пассажиров лайнера отмечена красными конусами. Люди преодолевают дистанцию от корабля до терминалов порта по одному или по двое. На берегу ожидают медики в белых защитных комбинезонах.

«Начинается первая высадка пассажиров. Первые счастливчики, кому позволено выходить», — прокомментировал Булгатов.

Напомним, 19 февраля с круизного лайнера Diamond Princess сняли карантин, длившийся с 5 февраля. Ранее пассажиров изолировали из-за обнаружения коронавируса у 80-летнего пассажира. Эвакуация началась сегодня утром. Две россиянки уже покинули судно вместе с другими пассажирами. С территории порта они уехали на автомобиле российского посольства. После 20 февраля они смогут вылететь на родину.