Россиян выпустят с Diamond Princess после согласований посольства и властей Японии

Первые две россиянки уже сошли на японский берег с лайнера Diamond Princess. Карантин на судне закрыли. Сейчас посольство России согласовывает с местными властями освобождение остальных граждан.

«Сегодня лайнер Diamond Princess покинули две гражданки России. Сотрудники посольства обеспечивали их сопровождение и помогали с решением визовых вопросов», — рассказала «360» пресс-секретарь посольства России в Японии Татьяна Кочкина.

Женщины вернутся домой в ближайшее время. Тем временем на лайнере все еще остаются граждане России, которые скоро тоже смогут покинуть судно.

«В настоящее время посольство совместно с японскими властями согласовывают порядок того, как наши граждане будут покидать лайнер. В ближайшее время они также смогут сойти с корабля и вернуться на родину в соответствии со своими планами», — пояснила пресс-секретарь.

Кочкина пообещала, что посольство и дальше будет держать ситуацию на контроле. Всем россиянам, которые лежат в больницах Японии, дипломаты будут оказывать всевозможное содействие.

Утром 19 февраля стало известно, что власти Японии сняли карантин с лайнера Diamond Princess. В течение дня на берегу должны оказаться 500 пассажиров. На борту пока останутся все остальные, в том числе 22 россиянина. Судно с 3,7 тысячи пассажиров закрыли на карантин 5 февраля из-за распространения коронавируса.

Вспышка этого заболевания произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. Сейчас число заразившихся превышает 74 тысячи человек. Скончались от инфекции 2004 пациента.