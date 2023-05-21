Эксклюзив 21 мая 2023, 21:29 «Стиль шестерок». Депутат Гаврилов высказался об отмене свадьбы с участием дочери Лаврова в Грузии Депутат Гаврилов иронично высказался об отмене свадьбы с участием дочери Лаврова в Грузии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об отмене свадьбы в стране из-за приглашения на нее дочери главы МИД России Сергея Лаврова Екатерины Винокуровой. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал в беседе с «360» высказывания грузинского лидера.

«Выгонять с угрозами и хамской клеветой друзей нормальных грузин — фирменный стиль соросовских „шестерок“. Ничтожество грузинского квазипрезидента от французской Генеральной дирекции по внешней безопасности, конечно, не спровоцирует нас на жесткие ответные меры, а сподвигнет усилить сотрудничество, в том числе и в сфере православного паломничества», — сказал парламентарий.

Реклама

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил президенту страны Саломе Зурабишвили, что свадьбы, на которую пригласили дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерину Винокурову, не будет, писал «Коммерсант».

Грузинский лидер заверила, что министр внутренних дел пообещал, что люди, которые собирались отпраздновать свадьбу, уехали.

«Свадьба не состоится. Это победа общества, как и отъезд депутата Гаврилова из этой страны», — добавила она.

Ранее президент Саломе Зурабишвили обвинила грузинскую авиакомпанию Georgian Airway в стремлении нажиться на перелетах в Россию.