Мир 20 мая 2023, 21:08 Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов в Россию Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не будет летать на самолетах Georgian Airways Unsplash

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Бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airway объявила президент страны Саломе Зурабишвили, обвинив авиаперевозчика в стремлении нажиться на перелетах в Россию. Она заявила, что не будет больше пользоваться услугами компании. Ее процитировал ТАСС.

«Я для себя объявляю бойкот „Аирзене“ (Georgian Airways — прим. ред.) и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться», — заявила Зурабишвили.

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Первый за четыре года самолет из Грузии приземлился в России 20 мая. Борт Georgian Airways совершил рейс из Тбилиси в Москву. Авиакомпания Georgian Airways продала около 80% билетов на рейс.