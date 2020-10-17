«Стены быть не должно»: в Совфеде оценили отношения России и Европы после случая с Навальным

Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с «360» отношения с Европой после последних санкций в адрес России. По его мнению, все может наладиться, если Евросоюз перестанет относиться к России враждебно.

«Главное, чтобы наши партнеры видели в нас не врагов, а партнеров. И отбросили стандарты о том, что Россия враг европейских стран. Они должны видеть в нас партнеров. Россия — европейская страна, ровно как и азиатская. Наш вектор развития и на запад, и на восток направлен. Мы за то, чтоб нас считали партнером, а не врагом», — сказал Джабаров.

Также Джабаров считает, что Евросоюзу невыгодно портить отношения с Россией.

«Мы зависим друг от друга. Евро от нас, мы от Европы. Нам не обойтись друг без друга. Никакой стены между Россией и Европой выстроено быть не должно», — уверен он.

Кроме того, сенатор выразил мнение, что последние санкции Германия ввела под давлением Америки.

«К сожалению, общая русофобская тенденция возобладала и в Германии. Я надеюсь, что это пройдет», — заключил Джабаров.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что санкции ЕС против России из-за случая с Алексеем Навальным доведут отношения Москвы и Брюсселя до самого низкого уровня.

По данным «Газеты.ru», Чижов считает, что Россия расценивает санкции по этому делу как односторонние и незаконные. По его словам, какие-либо ограничения имеет право вводить лишь Совбез ООН.