Санкции ЕС против России из-за случая с Алексеем Навальным доведут отношения Москвы и Брюсселя до самого низкого уровня. Так плохо еще никогда не было. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Это решение [Совета ЕС о введении антироссийских санкций] подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время. <…> Обоснование этих санкций и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое, а с моральной — просто неприемлемое», — приводит ТАСС слова Чижова.

Он добавил, что Россия расценивает эти санкции как односторонние незаконные меры и напомнил, что вводить ограничения может единственная организация в мире — Совет безопасности ООН. Чижов назвал логику принятия решения по этим санкциям ущербной и заявил о зеркальных мерах.

Евросоюз согласовал санкции против шести человек и одной организации из России из-за ситуации с Алексеем Навальным, пишет «Газета.ru». С инициативой ввести антироссийские ограничения выступили Германия и Франция. Эту идею сначала поддержали министры иностранных дел ЕС.