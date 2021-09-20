Статус в Twitter президента Сальвадора сменился на «диктатор»

Пользователи Twitter обратили внимание, что у президента Сальвадора Наиба Букеле сменился статус. Теперь в его профиле написано «диктатор Сальвадора».

Большинство пользователей платформы уверены, что это не чья-то шутка и не взлом страницы главы государства. По их мнению, сменить свой статус президент решил сам. Таким образом, считают подписчики, он ответил на последний флешмоб с его именем. Недавно в Twitter появился хештег #BukeleDictador, который запустили критики деятельности президента.

Вот одно из решений, которое вызвало критику со стороны недовольных политикой Букеле. Президент предлагает узаконить криптовалюту и сделать ее официальным платежным средством. В этом случае Сальвадор станет первой в мире страной, в которой разрешат оплату биткоином.

Сальвадор — самое маленькое государство на территории Центральной Америки. Его площадь составляет всего 21,4 тысячи квадратных километров, это меньше половины площади Московской области. При этом на таком небольшом пространстве разместились 6,5 миллиона человек.