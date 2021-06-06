Президент Сальвадора решил легализовать биткоин

Сальвадор может стать первой страной мира, в которой разрешат оплату в биткоинах. На следующей неделе президент страны Найиб Букеле направит в конгресс законопроект, делающий криптовалюту законным платежным средством.

Об этом политик заявил на конференции Bitcoin 2021 в Майами, сообщил телеканал CNBC.

«На следующей неделе я направлю в конгресс законопроект, который сделает биткоин легальным платежным средством», — сказал Букеле.

Как отмечает канал, 70% жителей Сальвадора не пользуются пластиковыми картами и не имеют банковских счетов. Денежные переводы, отправленные домой сальвадорскими мигрантами, составляют более 20% ВВП страны.

При этом традиционные банковские службы могут взимать за перевод более 10% от суммы.

Биткоин не обеспечен какими-либо активами. Его ценность можно объяснить дефицитом. В конечном счете будет существовать только 21 миллион биткоинов.

Сальвадор — самая маленькая и самая густонаселенная страна Центральной Америки. На площади 21,4 тысячи квадратных километров (меньше половины площади Подмосковья) там поживают 6,5 миллиона человек.