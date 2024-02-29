Мир 29 февраля 2024, 19:05 Статуя Будды убила тайца, устроившего погром в храме The Thaiger: в Таиланде статуя Будды проткнула грудь громившего храм мужчины Unsplash

Читать 360tv в

Житель Таиланда, устроивший погром в храме и напавший на монаха, погиб из-за статуи Будды. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Мужчина скончался в провинции Чонбури 27 февраля. Около 13:00 жители района Банбунг обратились в полицию и сообщили о человеке по имени Ик, который громил буддийский храм. По словам заявителей, таец находился под воздействием наркотиков.

Реклама

Погибший был приятелем монаха, который подвергся нападению. Мужчина прожил несколько дней в храме. Монах сообщил, что Ик принял запрещенные вещества и ударил его по руке лампой дневного света. Пострадавший обратился за помощью к другим монахам, а его приятель в этот момент направился в главный зал храма, запер все двери и окна и начал крушить статуи.

Прибывшие на место полицейские подозревали, что у Ика может быть оружие, поэтом оставались снаружи и призывали его выйти. Поскольку мужчина не отвечал, правоохранители взломали дверь и вошли в храм.

«К своему шоку они увидели Ика, лежащего мертвым в луже крови. Острая головка статуи Будды пронзала его грудь», — отметили авторы The Thaiger.

По версии полиции, погибший пытался взобраться на самую большую статую Будды в главном зале, чтобы разрушить ее. Однако мужчина, вероятно, поскользнулся и упал на статую поменьше, заостренная голова которой проткнула его сердце и легкие.

Ранее американец обезглавил статую языческого идола Бафомета в сатанинском храме. Прокуратура США обвинила мужчину в преступлении на почве ненависти.