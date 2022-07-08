В России возросло количество расследований против врачей. За последние пять лет правоохранители завели в пять раз больше уголовных дел на медработников, приняли в 3,5 раза больше гражданских исков против лечебных организаций. Об этом заявил главврач Ногинской центральной районной больницы Сергей Лившиц.

«В 2021 и 2022 годах мы опять выйдем на опережающую статистику по количеству возбужденных уголовных дел, что особо нас беспокоит», — сказал он на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2022».

За последние пять лет в 3,5 раза возросло число гражданских исков в отношении медицинских организаций, в пять раз увеличилось количество возбужденных уголовных дел в отношении врачей. На сегодняшний день больше двух тысяч медиков находятся в той или иной стадии уголовного процесса. Это соразмерно полной численности врачей некоторых субъектов страны, например, Астраханской, Белгородской и Пензенской областей.

Статистика судебных решений по уголовным делам в отношении медработников тоже не очень радостная для нас, потому что количество оправдательных приговоров крайне мало и не имеет тенденции к росту

В 2021 году суды вынесли 196 обвинительных приговоров, ни одного оправдательного, в 2020 году — 230 и восемь соответственно.

Сергей Лившиц отметил, что правовая система России, то есть основной массив нормативно-правовых актов, направлена в первую очередь на защиту потребителей — пациентов. Отстаиванием интересов медработников занимается в том числе Национальная медицинская палата.