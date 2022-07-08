На сегодня только одна организация из России представляет интересы врачей во Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) — Национальная медицинская палата (НМП). Об этом рассказал на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2022» главврач Ногинской центральной районной больницы Сергей Лившиц.

«На сегодня Национальная медицинская палата — единственная организация, которая представляет медицинское сообщество России во Всемирной медицинской ассоциации», — сказал он.

В октябре 2017 года НМП вступила в состав ВМА. По словам Сергея Лившица, это был непростой и очень важный процесс. Ассоциация является крупнейшей неправительственной международной организацией, объединяет 114 стран и представляет интересы более чем девяти миллионов врачей.

Источник фото: РИА «Новости»

НМП представляет интересы медработников перед государством и обществом, разрабатывает профессиональные стандарты, занимается аккредитацией, развитием системы непрерывной системы образования, создает систему юридической защиты медработников и организаций.

Первый национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение — 2022» открылся в Центре международной торговли. Его участники обсуждают вопросы цифровой трансформации здравоохранения, организации и экономики отрасли.