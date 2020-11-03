Стартовало голосование на первом избирательном участке в США

Сразу после полуночи стартовало голосование на выборах в США. Избирательный участок открылся в коммуне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Голосование в Диксвилл-Нотч пройдет в отеле The Balsams. Традиционно с 1960 года пятеро жителей поселения первыми голосуют на американских выборах.

«На подведение итогов потребуется несколько минут, и они будут сразу же оглашены», — рассказал представитель отеля The Balsams. Его слова приводит ТАСС.

Кроме Диксвилл-Нотч, право первого голосования могут получить и другие небольшие поселения США. Среди них: Миллсфилд, Эллсуорт и Уотервилл Вэлли. Все расположены в штате Нью-Гэмпшир.

Всеобщие выборы в США проходят 3 ноября 2020 года. Американцы выберут президента страны, а также 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий.

Предстоящие выборы уже бьют рекорды по количеству ставок на победу Трампа или Байдена. Один британец поставил 500 тысяч фунтов, то есть 51 миллион рублей, на то, что президентом станет второй. При этом рейтинги обоих кандидатов постоянно скачут: лидирует то Трамп, то Байден. На действующего президента ставят те, кто помнит его победу в 2016 году. Тогда Трамп был явным аутсайдером в гонке в Хилари Клинтон, но одержал победу.