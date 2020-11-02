Все ставки на Байдена? Президентские выборы в США уже побили рекорд у букмекеров
«По мнению букмекеров, фаворит в предвыборной гонке в США Джо Байден. Но так было далеко не всегда. Еще в мае этого года букмекеры наибольшим фаворитом считали Трампа, тогда на него предлагали коэффициент 1,82, что соответствует примерно 55% вероятности. На Байдена давали около 2,2 — это около 45%. В июне Байден вышел вперед по коэффициентам букмекеров, на него уже предлагали 1,95», — рассказал эксперт.
Однако сейчас котировки на Джо Байдена становится все ниже и ниже, считает Прокофьев.
«В одних букмекерских конторах предлагают около 1,4, а в некоторых еще меньше, то есть около 70% вероятности, по мнению букмекера, идут в пользу победы Байдена. Оставшиеся 30% — это переизбрания Дональда Трампа и коэффициент от 2,85 и выше, в некоторых букмекерских конторах дают 3,2. По объему ставок предстоящие выборы США уже побили рекорд за всю историю. Еще несколько дней назад мировые букмекеры говорили о том, что объем ставок превысил 260 миллионов долларов и наверняка он будет еще расти и расти», — объяснил он.
Прокофьев считает, что самые активные дни для капперов, то есть игроков — 2 и 3 ноября. Он также рассказал о случае, в котором один британец поставил 50 тысяч фунтов (пять миллионов рублей) на победу Байдена.
«В целом, на Байдена ставят те, кто доверяет соцопросам и мнению букмекеров. У игроков простая логика, раз на Байдена меньше коэффициент, значит он фаворит, социальные опросы это подтверждают. Кто же тогда ставит на Трампа? Те, кого привлекает хороший коэффициент, в некоторых случаях выше тройки, а также те, кто помнят историю», — пояснил собеседник «360».
Речь идет о 2016 годе, когда Трамп был явным аутсайдером в соперничестве с Хиллари Клинтон. Тогда на Трампа давали коэффициент 5,4 — это примерно 20%, а на Клинтон около 1,2 — 80%.
«То есть еще в 2016 году, имея 20% шансов, по мнению букмекеров, Трамп выиграл. Поэтому многие на него ставят и сейчас, когда букмекерские конторы оценивают его победу в 30%. Но на этом празднике ставок Россия осталась в сторонке. <…> Ну, может быть, хотя бы на этот раз нашу страну не будут обвинять во вмешательстве в выборы в США», — заключил эксперт.
Дело в том, что 22 июля в государственной думе был принят закон, согласно которому букмекерам запретили принимать ставки на неспортивные события, из-за чего в легальных российских букмекерских конторах невозможно поставить на выборы президентов США.