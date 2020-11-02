Все ставки на Байдена? Президентские выборы в США уже побили рекорд у букмекеров

Во вторник, 3 ноября, в США пройдут президентские выборы. Многие уже начали делать ставки на победу одного из кандидатов. Редактор спецпроектов Rambler Group Владимир Прокофьев рассказал «360», что по объему ставок предстоящие выборы США уже бьют рекорд. И это несмотря на то, что российские букмекеры не могут принять ставки на это долгожданное событие.

«По мнению букмекеров, фаворит в предвыборной гонке в США Джо Байден. Но так было далеко не всегда. Еще в мае этого года букмекеры наибольшим фаворитом считали Трампа, тогда на него предлагали коэффициент 1,82, что соответствует примерно 55% вероятности. На Байдена давали около 2,2 — это около 45%. В июне Байден вышел вперед по коэффициентам букмекеров, на него уже предлагали 1,95», — рассказал эксперт.

Однако сейчас котировки на Джо Байдена становится все ниже и ниже, считает Прокофьев.

«В одних букмекерских конторах предлагают около 1,4, а в некоторых еще меньше, то есть около 70% вероятности, по мнению букмекера, идут в пользу победы Байдена. Оставшиеся 30% — это переизбрания Дональда Трампа и коэффициент от 2,85 и выше, в некоторых букмекерских конторах дают 3,2. По объему ставок предстоящие выборы США уже побили рекорд за всю историю. Еще несколько дней назад мировые букмекеры говорили о том, что объем ставок превысил 260 миллионов долларов и наверняка он будет еще расти и расти», — объяснил он.

Прокофьев считает, что самые активные дни для капперов, то есть игроков — 2 и 3 ноября. Он также рассказал о случае, в котором один британец поставил 50 тысяч фунтов (пять миллионов рублей) на победу Байдена.

«В целом, на Байдена ставят те, кто доверяет соцопросам и мнению букмекеров. У игроков простая логика, раз на Байдена меньше коэффициент, значит он фаворит, социальные опросы это подтверждают. Кто же тогда ставит на Трампа? Те, кого привлекает хороший коэффициент, в некоторых случаях выше тройки, а также те, кто помнят историю», — пояснил собеседник «360».

Речь идет о 2016 годе, когда Трамп был явным аутсайдером в соперничестве с Хиллари Клинтон. Тогда на Трампа давали коэффициент 5,4 — это примерно 20%, а на Клинтон около 1,2 — 80%.

«То есть еще в 2016 году, имея 20% шансов, по мнению букмекеров, Трамп выиграл. Поэтому многие на него ставят и сейчас, когда букмекерские конторы оценивают его победу в 30%. Но на этом празднике ставок Россия осталась в сторонке. <…> Ну, может быть, хотя бы на этот раз нашу страну не будут обвинять во вмешательстве в выборы в США», — заключил эксперт.

Дело в том, что 22 июля в государственной думе был принят закон, согласно которому букмекерам запретили принимать ставки на неспортивные события, из-за чего в легальных российских букмекерских конторах невозможно поставить на выборы президентов США.