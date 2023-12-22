Спецоперация 22 декабря 2023, 15:31 Почти 40 ударов высокоточным оружием нанесли по военным объектам Украины за неделю Минобороны сообщило о 39 атаках высокоточным оружием по военным объектам Украины РИА «Новости»

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Вооруженные силы России с 16 по 22 декабря нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что целями атак стала военные аэродромы, средства навигационного обеспечения полетов, базы горючего, склады боеприпасов, вооружений и военной техники.

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Также под ударами оказались центры подготовки и применения беспилотников, места управления и дислокации ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований. Все цели успешно поразили.

За отчетный период действующая на Купянском направлении Западная группировка российских войск успешно отразила 53 таки противника и нанесла удары по скоплениям живой силы и военной технике 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял более 355 человек, четыре танка, в том числе Leopard, 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» уничтожила до 1155 украинских боевиков, один танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.

Российские военные успешно отразили 13 атак противника и ударили по позициям 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины.

Южная группировка войск улучшила свое положение по переднему краю на Донецком направлении. Также она отразила 43 атаки штурмовых групп и поразила пять механизированных и одну мотопехотную бригаду противника.

На этом участке проведения спецоперации ВСУ понесли самые большие потери личного состава: 1610 человек убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Восток» на Южно-Донецком направлении отразили 10 атак противника и ударили по позициям мотопехотной, механизированной и десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также по двум бригадам территориальной обороны. На месте уничтожены свыше 670 военных, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск сохранили оборону около сел Работино и Вербовое. В ходе отражения шести атак они нанесли огневое поражение 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированным бригадам противника, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а также 14-й бригаде нацгвардии. ВСУ потеряли до 390 человек, танк, пять бронированных машин, 19 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.