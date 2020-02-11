Стариков и больных решили эвакуировать с находящего на карантине Diamond Princess

Японские власти начали эвакуировать на берег пожилых людей и туристов с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess. С начала февраля он находится на карантине из-за коронавируса.

О выходе этих людей с корабля сообщил телеканал Asahi. Минздрав собирается взять анализы у всех, кто окажется на берегу. Спикер правительства Есихидэ Суга сомневается, что это возможно будет сделать. Ведь результаты теста приходится ждать по 6-8 часов.

Вывести людей с круизного лайнера решились из-за того, что более половины пассажиров — люди старше 70 лет. Всего на судне находятся 3700 человек. Из них 1850 пожаловались на нехватку лекарств. Речь, в том числе, идет об инсулине.

По последним данным, в Японии 161 человек заразился новым типом коронавируса. При этом 135 из них сейчас находятся именно на Diamond Princess. Только в понедельник у 60 туристов оказалась положительная реакция на коронавирус. Карантин на судне должен закончиться 19 февраля.

Лайнер Diamond Princess отправился в путешествие из Йокогамы 20 января. Круиз должен был завершиться там же 4 февраля. Однако 3 февраля выяснилось, что вышедший в Гонконге пожилой турист заразился коронавирусом. Из-за этого корабль закрыли на карантин.

Вспышку пневмонии, вызванную новым типом коронавируса, впервые зарегистрировали в конце декабря в китайском Ухане. Вскоре вирус распространился по всему Китаю и за его пределами. По последним данным, жертвами 2019-nCoV стали 1016 человек, еще боле 42 тысяч заразились. Выздороветь удалось 3996.