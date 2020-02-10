Еще 60 человек подхватили коронавирус на борту Diamond Princess

На борту карантинного судна Diamond Princess, стоящего у берегов японской Иокогамы, число заразившихся новым коронавирусом возросло на 60 человек. Всего на лайнере заражены 130 человек.

Как сообщило японское информационное агентство «Киодо», с учетом числа заразившихся на борту Diamond Princess, в Японии зарегистрированы более 150 случаев коронавируса. Лайнер в свою очередь поставили на карантин после того, как один из пассажиров судна, сошедший на берег в Гонконге, оказался инфицированным.

На борту лайнера есть россияне. Сообщалось о 24 пассажирах — гражданах России. По состоянию на утро 10 февраля не известно ни об одном случае заражения наших соотечественников. Правда, заболевшим оказался гражданин Украины.

Diamond Princess отправили на рейд японского порта Иокогама. Людей на берег не выпускают. Японские власти намерены проверить всех находящихся на борту судна людей — и пассажиров, и экипаж.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и направилось в Гонконг, чтобы после короткой остановки дойти до Окинавы. В море нескольким пассажирам стало плохо. Их состояние здоровья ухудшилось после того, как 80-летний пассажир оказался инфицирован коронавирусом: к тому времени он, правда, успел сойти на берег. Судно вернули в Иокогаму. На Diamond Princess объявили карантин.