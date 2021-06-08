Старейший шимпанзе мира умер в зоопарке в США

Самый старый самец шимпанзе, который жил в США, скончался в зоопарке Сан-Франциско. Ему было 63 года.

Как сообщило Associated Press, шимпанзе по кличке Кобби привезли в зоопарк Сан-Франциско из Африки в 1960-х годах. По предварительным данным, незадолго до смерти Кобби заболел. Смерть шимпанзе связана со старостью, считают представители зоопарка.

Кобби был неотъемлемой частью объединения популяции шимпанзе зоопарка Сан-Франциско, рассказали официальные лица.

В Международном союзе охраны природы классифицируют шимпанзе как приматов, которые находятся под угрозой исчезновения.

В администрации зоосада отметили, что средняя продолжительность жизни до 200 тысяч шимпанзе, живущих в дикой природе, составляет 33 года. Под присмотром человека их сородичи могут прожить от 50 до 60 лет.

В Екатеринбургском зоопарке в апреле текущего года умер белый медведь Умка, который проглотил детский мячик, брошенный ему одним из посетителей. Директор зоопарка Светлана Прилепина рассказала «360», что мишке было 24 года. По ее словам, он мог бы еще жить.