«Как остановить посетителей?» Белый медведь умер в зоопарке Екатеринбурга, проглотив мяч

В Екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, который проглотил детский мячик, брошенный ему одним из посетителей. Директор зоопарка Светлана Прилепина рассказала «360», что мишке было 24 года. По ее словам, он мог бы еще жить.

«Это просто трагедия», — призналась директор зоопарка.

Сотрудники Екатеринбургского зоопарка по записям с камер сейчас пытаются установить, кто кинул Умке мячик, который он проглотил. Но даже если выявят на кадрах эту семью или ребенка, то вряд ли смогут их найти, сказала директор.

«Таких случаев сплошь и рядом в зоопарках России. Мы не знаем, как останавливать посетителей. Как лето наступает — конфеты с фольгой даются обезьянам, непонятно что бросается леопардам. Сплошь и рядом. Чистим вольеры каждый день, особенно там, где не стекла, а сетки. Вы же сами понимаете, обезьяны тянут лапы, и все, что угодно, могут им дать», — сообщила Прилепина.

На сайте зоопарка показали фотографию с изображением резинового мяча, который извлекли из желудка медведя при вскрытии.

Источник фото: сайт Екатеринбургского зоопарка

«Все случилось скоропостижно, поэтому вскрытие проводили сразу», — сказала она.

Смерть Умки стала настоящей трагедией для зоопарка. Тоскует и подруга медведя — его соседка Айна. Детей у этой пары не было, поэтому потомства Умка не оставил.