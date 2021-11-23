Старейший человек в мире умер на Филиппинах
Старейший человек в мире Франциска Сусано умерла на Филиппинах
На Филиппинах в возрасте 124 лет скончалась Франциска Сусано. Она была самым старым человеком на планете. Причина смерти пожилой женщины не называется.
Правительство города Кабанкалан сообщило о смерти Сусано на своей странице в Facebook.
«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась вечером 22 ноября», — отмечено в публикации.
Местные власти заявили, что Франциска навсегда останется для Кабанкалана вдохновением и гордостью.
Франциска Сусано считается самым старым человеком на планете. Статус покойной официально подтвержден Книгой рекордом Гиннесса. Сусано родилась 11 сентября 1897 года.
Причина смерти 124-летней жительницы Филиппин не называется. Медики, уточнило РИА «Новости», не заявляли о наличии у Франциски каких-либо вирусных заболеваний.