Старейший человек в мире умер на Филиппинах

На Филиппинах в возрасте 124 лет скончалась Франциска Сусано. Она была самым старым человеком на планете. Причина смерти пожилой женщины не называется.

Правительство города Кабанкалан сообщило о смерти Сусано на своей странице в Facebook.

«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась вечером 22 ноября», — отмечено в публикации.

Местные власти заявили, что Франциска навсегда останется для Кабанкалана вдохновением и гордостью.

Франциска Сусано считается самым старым человеком на планете. Статус покойной официально подтвержден Книгой рекордом Гиннесса. Сусано родилась 11 сентября 1897 года.

Причина смерти 124-летней жительницы Филиппин не называется. Медики, уточнило РИА «Новости», не заявляли о наличии у Франциски каких-либо вирусных заболеваний.