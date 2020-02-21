«Стандартный мем». Аналитик оценил очередные обвинения России во вмешательстве в выборы США

По мнению Шипилина, сложившая ситуация отражает «серьезную внутриполитическую борьбу, которая уже стала напоминать информационную гражданскую войну в США».

«Страна разделена пополам, причем примерно в равных долях. Естественно, демократы после неудавшегося импичмента понимают, что у Трампа резко выросли шансы переизбраться на второй срок. Помня, что произошло в 2016 году, они начинают профилактировать», — отметил аналитик.

Эксперт предположил, что «они уже считают себя проигравшими, пытаются подстелить соломку и объясняют это все вмешательством России в выборы».

«Это уже стандартный мем», — подчеркнул он.

Ранее американская разведка заявила, что Москва помогает переизбранию Дональда Трампа на второй срок.