СМИ: Россия хочет переизбрания Трампа на второй срок

Американская разведка предупредила Конгресс США, что Россия уже вмешивается в президентские выборы 2020 года. Москва якобы хочет переизбрания Дональда Трампа на второй срок.

Представитель разведки США Шелби Пирсон поделилась выводами спецслужб на брифинге еще 13 февраля, сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Республиканцы и демократы попросили, чтобы разведка предоставила им материалы, на основании которых сделаны подобные выводы. Когда именно конгрессменам передадут документы, неизвестно.

По словам источников, сама ситуация Трампа очень разозлила. Свое недовольство он высказал исполняющему обязанности директора Национальной разведки Джозефу Магуайру, который скоро покинул свой пост.

В американской администрации полагают, что факт отставки Магуайра и сам брифинг — совпадение. Якобы чувства «родства» между президентом США и уже экс-главой Нацразведки никогда не было.

Присутствие на брифинге демократов, отметили собеседники издания, тоже обеспокоило Трампа. Особенно ему не понравилось, что на мероприятии присутствовал член Палаты представителей Адам Шифф. Политик сыграл чуть ли не главную роль в расследовании по импичменту. Источники уверяют: Трамп боится, что Демократическая партия использует полученную информацию против него.

Сторонники действующего президента США не согласились с содержанием доклада. Они подчеркнули, что Трамп жестко относится к России и напомнили о его вкладе в укрепление европейской безопасности.

Некоторые представители разведки считают, что брифинг стал тактической ошибкой. При менее острых заявлениях республиканцы не стали бы так открыто высказывать свое возмущение.

Выборы президента США состоятся в стране 3 ноября 2020 года.