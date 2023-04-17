Мир 17 апреля 2023, 03:44 Стамбул предупредили о сильном затоплении в будущем Ученый Курназ: часть Стамбула может затопить к 2050 году РИА «Новости»

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Уровень Мраморного моря в Стамбуле может сильно подняться к 2050 году. Это приведет к затоплению ряда городских районов, заявил директор центра исследований климатических изменений университета Богазичи Левент Курназ. Его слова привело агентство DHA.

Курназ напомнил, что ледники продолжают активно таять, а также повышается уровень мирового океана.

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«К 2050 году Мраморное море поднимется на 50 сантиметров и будут затоплены виллы на берегу Босфора. Также потоп грозит району Кадыкей на азиатской стороне: вход на одноименную станцию расположен ниже уровня моря и его может затопить раньше в случае сильного шторма», — пояснил он.

По словам ученого, для спасения ряда знаковых для города сооружений остается немного времени. Поэтому властям нужно возвести стены, защищающие дворцы Долмабахче и Чыраган и другие объекты культуры.

Сильные дожди обернулись для американского штата Флорида затоплением дорог и домов. Так, за день на юго-востоке выпало более 50 сантиметров осадков.