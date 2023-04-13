Мир 13 апреля 2023, 09:46 Ливни затопили юго-восток Флориды NYT: аэропорт во Флориде временно закрыли из-за проливных дождей Unsplash

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Сильные дожди обрушились на американский штат Флорида. На юго-востоке за день выпало более 50 сантиметров осадков. В результате оказались затоплены дороги и первые этажи домов, сообщил RT.

Непогода сказалась и на работе транспорта. Так, аэропорт в Форт-Лодердейле оказался парализован из-за ливней. Находящимся на территории людям посоветовали не пыться покинуть воздушную гавань, пока не улучшится погода, отметила The New York Times.

По информации NYT, аэропорт собирались оставить закрытым по крайней мере до полудня четверга, 13 апреля.

Из-за подтоплений дорог в ловушке оказались и автомобилисты, которых ливень застал в пути. Власти города объявили режим ЧС из-за разгула стихии. Данных о пострадавших в результате непогоды не приводится.