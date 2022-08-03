Стало известно время досмотра первого сухогруза с украинским зерном

Представители Совместного координационного центра в Стамбуле досмотрят первый украинский сухогруз с зерном в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.

Сухогруз в настоящее время бросил якорь на входе в пролив Босфор, его сопровождает турецкий катер береговой охраны. В трюме находится почти 27 тысяч тонн кукурузы. Судно отплыло от берегов Одессы утром 1 августа под флагом Сьерра-Леоне.

Входящие в Совместный координационный центр представители России, Турции, Украины и ООН тщательно досмотрят груз, проверят все документы и подпишут итоговый протокол на проход сухогруза через Босфор. В тот же день он отправится в Ливан, если у СЦК не будет возражений.

Национальный центр управления обороной России заявил о недопущении провокаций на протяжении гуманитарного коридора и мерах по обеспечению безопасности гражданского судоходства.

Также накануне сообщалось, что своей очереди на отправку ждут еще 16 украинских судов с зерном.