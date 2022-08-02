Сухогруз с кукурузой из Одессы досмотрят в Стамбуле

Сухогруз Razoni с зерном из порта Одессы досмотрят в Стамбуле на следующий день после прибытия, 3 августа, сообщил источник РИА «Новости».

«Днем ожидается прибытие в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле», — сказал он.

Соглашения о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений ООН, Россия, Турция и Украина подписали 22 июля. За его исполнением следит Координационный центр в Стамбуле.

Груженный кукурузой Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы утром 1 августа. Он доставит зерно в Ливан, за его передвижениями следят беспилотники и спутники. В Национальном центре управления обороной России рассказали о мерах по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на протяжении гуманитарного коридора.