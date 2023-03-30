30 марта 2023, 10:16
Стало известно состояние госпитализированного папы римского
ANSA: госпитализированный папа римский Франциск провел спокойную ночь в больнице
Папа римский Франциск, в среду доставленный в больницу Фонда Агостино Джемелли в Риме, провел спокойную ночь. Об этом сообщило агентство ANSA.
Медики рассчитывают, что 86-летний понтифик успеет поправиться и принять участие в предстоящих пасхальных службах.
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Врачи провел необходимые исследования и анализы, состояние Франциска не вызывает опасений. Согласно информации источника, риск кардиологических проблем у него исключили.
Пресс-служба печати Святого престола сообщала, что понтифика отвезли в больницу в связи с плановым обследованием без уточнения диагноза.
Страстная неделя у католиков начинается 3 апреля. Понтифик примет участие в крестном ходе и ряде предпасхальных служб. В пасхальное воскресенье, 9 апреля, он обратится к верующим с проповедью «Граду и миру».
Ранее папа римский заявил о готовности выступить посредником в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.
Папа римский
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