Мир 30 марта 2023, 10:16 Стало известно состояние госпитализированного папы римского ANSA: госпитализированный папа римский Франциск провел спокойную ночь в больнице Википедия

Читать 360tv в

Папа римский Франциск, в среду доставленный в больницу Фонда Агостино Джемелли в Риме, провел спокойную ночь. Об этом сообщило агентство ANSA.

Медики рассчитывают, что 86-летний понтифик успеет поправиться и принять участие в предстоящих пасхальных службах.

Реклама

Врачи провел необходимые исследования и анализы, состояние Франциска не вызывает опасений. Согласно информации источника, риск кардиологических проблем у него исключили.

Пресс-служба печати Святого престола сообщала, что понтифика отвезли в больницу в связи с плановым обследованием без уточнения диагноза.

Страстная неделя у католиков начинается 3 апреля. Понтифик примет участие в крестном ходе и ряде предпасхальных служб. В пасхальное воскресенье, 9 апреля, он обратится к верующим с проповедью «Граду и миру».

Ранее папа римский заявил о готовности выступить посредником в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.