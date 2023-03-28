Мир 28 марта 2023, 18:23 Папа римский решил стать посредником по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры Папа римский заявил о готовности стать посредником в ситуации Киево-Печерской лавры РИА «Новости»

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Папа римский Франциск готов стать посредником в переговорах между раскольнической Православной церковью Украины и канонической Украинской православной церковью в ситуации с изгнанием священнослужителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Об этом ТАСС сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Франциск говорил о готовности принять роль посредника, чтобы представители ПЦУ и УПЦ смогли договориться. Также он сообщил, что мог бы помочь УПЦ донести свою позицию», — сказал он.

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Севастьянов уточнил, что папа римский выражал готовность принять участие в любом процессе, где есть трудности с налаживанием контактов.

«Кроме призыва к переговорам и миру, других юридических механизмов у понтифика нет. В ситуации с Лаврой он призывает уважать святость этих мест», — добавил председатель союза.

Ранее стало известно, что священников Украинской православной церкви обязали освободить здание Киево-Печерской лавры до 29 марта. Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко уточнял, что священники смогут остаться в ней, если согласятся перейти под управление УПЦ.