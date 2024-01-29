Мир 29 января 2024, 01:44 Стало известно, сколько зарабатывает Зеленский Офис: Зеленский и его семья в 2022 году заработали более 8,7 миллиона рублей РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский и его семья в 2022 году заработали 3,7 миллиона гривен (более 8,7 миллиона рублей). Об этом заявили в его Офисе.

«Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,692 миллиона гривен», — сказано в материале.

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По данным Офиса Зеленского, в 2021 году доходы президента и его семьи дошли почти до 11 миллионов гривен (почти 26 миллионов рублей). Около половины этих денег пришли от заработной платы, процентов от банков и прибыли от сдачи недвижимости в аренду.

Ранее депутат Рады Гео Лерос обвинил Зеленского в неуплате налогов. Так он прокомментировал его обращение к уехавшим украинцам. Президент призвал их вернуться не только для службы в ВСУ, но и для уплаты налоговых задолженностей. По мнению Лероса, глава государства не имеет право говорить о налогообложении, потому что сам в 2014 году уходил от уплаты налогов.