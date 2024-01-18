Мир 18 января 2024, 03:08 «Харя не лопнет?» Депутат Рады обвинил Зеленского в неуплате налогов Депутат Рады Лерос обвинил Зеленского в воровстве и неуплате налогов РИА «Новости»

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Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в разворовывании и неуплате налогов. Об этом он заявил в своем Youtube-канале.

Нардеп прокомментировал призыв Зеленского к украинцам, которые уехали за границу. По словам президента, им необходимо вернуться не только для того, чтобы пойти ВСУ, но и для того, чтобы платить налоги, поддерживая жизнеспособность государства.

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По мнению Лероса, Зеленский не вправе требовать этого от народа, так как сам уходил от уплаты налогов с 2014 года. Депутат рассказал, что в этот период будущий президент перевел почти всех сотрудников своих компаний на «черный» оклад, чтобы не платить налоги. Сам же в это время покупал дорогие машины, квартиры в Лондоне и дом в Италии.

Лерос добавил, что с 2012 года Зеленский и его окружение вывели на оффшоры около 40 миллионов долларов от олигарха Игоря Коломойского.

«Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?» — возмутился депутат.

В конце декабря стало известно, что Зеленский через подставную фирму купил виллу Геббельса в Германии за 8 миллионов евро. Об этом сообщило интернет-издание The Intel Drop.