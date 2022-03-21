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    21 марта 2022, 13:02

    Последние секунды разбившегося китайского авиалайнера попали на видео

    Управление авиации КНР: на борту Boeing 737 были 132 человека

    Наза Салех Захи

    На борту самолета Boeing 737, который разбился на юге Китая, находились 132 человек. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на управление авиации КНР. А в Сеть попали кадры последних секунд самолета.

    Речь идет о 123 пассажирах и девяти членах экипажа. Лайнер принадлежал авиакомпании China Eastern Airlines.

    Власти Гуанси-Чжуанского автономного района отметили, что после сообщений о ЧП активировали механизм действий в экстренных ситуациях. По нему на место катастрофы отправили рабочую группу, она будет проводить поисково-спасательную операцию.

    Известно, что разбившийся Boeing 737 летел из Куньмина в Гуанчжоу. О причинах случившегося пока ничего не известно.

    В Сети появились кадры с места происшествия. На них видны огонь и клубы дыма в месте, где упал самолет.