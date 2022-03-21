Пассажирский Boeing упал на юге Китая

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Об этом сообщило государственное телевидение страны.

Самолет выполнял рейс Куньмина — Гуанчжоу. По предварительным данным, на борту находились 133 человека. В данный момент на месте катастрофы работают спасатели. Они занимаются поиском выживших.

На днях военный самолет США разбился на севере Норвегии, сообщил портал Nordic News. По его данным, на борту воздушного судна находились четыре человека.

В начале марта румынский самолет МиГ-21 Lancer ВВС пропал с радаров над Черным морем. На его поиски отправился вертолет IAR 330, но через некоторое время и он пропал. В сообщении ВВС Румынии сказано, что пилот сообщил о плохих погодных условиях и получил приказ вернуться на базу.