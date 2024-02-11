11 февраля 2024, 09:34
Стало известно, сколько грузов Украина вывезла по временным черноморским коридорам
Министр Кубраков: Украина экспортировала 22 млн тонн грузов через Черное море
Больше 700 грузовых украинских судов прошли по временным черноморским коридорам, которые Украина открыла после срыва зерновой сделки. Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков на странице в Facebook*.
Он отметил, что Украина экспортировала по временным коридорам порядка 22 миллионов тонн грузов.
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«Более 22 миллионов тонн грузов разной номенклатуры экспортировано с начала работы временного коридора в Черном море, который в мире называют „украинский коридор“», — указал министр.
Чиновник добавил, что в работе «украинского коридора» участвуют порты Черноморский, Южный и Одесса. Объемы грузоперевозок увеличились, подчеркнул он. Министр предположил, что они могут вырасти на четверть благодаря модернизации припортовой инфраструктуры.
Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков рассказал, что российская сторона следит за всеми передвижениями украинских грузовых судов в Черном море. Он также назвал допуск транспортных кораблей с Украины доброй волей России.
* Соцсеть Facebook запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
Черное море
Россия
Украина
зерновая сделка
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