Мир 11 февраля 2024, 09:34 Стало известно, сколько грузов Украина вывезла по временным черноморским коридорам Министр Кубраков: Украина экспортировала 22 млн тонн грузов через Черное море Antonio Sempere/Keystone Press Agency/globallookpress

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Больше 700 грузовых украинских судов прошли по временным черноморским коридорам, которые Украина открыла после срыва зерновой сделки. Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков на странице в Facebook*.

Он отметил, что Украина экспортировала по временным коридорам порядка 22 миллионов тонн грузов.

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«Более 22 миллионов тонн грузов разной номенклатуры экспортировано с начала работы временного коридора в Черном море, который в мире называют „украинский коридор“», — указал министр.

Чиновник добавил, что в работе «украинского коридора» участвуют порты Черноморский, Южный и Одесса. Объемы грузоперевозок увеличились, подчеркнул он. Министр предположил, что они могут вырасти на четверть благодаря модернизации припортовой инфраструктуры.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков рассказал, что российская сторона следит за всеми передвижениями украинских грузовых судов в Черном море. Он также назвал допуск транспортных кораблей с Украины доброй волей России.

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