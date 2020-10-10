Стало известно, почему в Китае так мало зараженных COVID-19
Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что статистика правдивая, жителями не манипулируют с помощью нее, передает РБК.
«Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше, и мы карантином ее задушить не сможем», — считает он.
Кроме того, на такие хорошие показатели повлияло быстрое закрытие страны, считает эксперт Лариса Попович. Она также согласилась, что дисциплина многое решает. Еще одна причина, по ее мнению, кроется в сильном иммунитете китайцев. Вероятно, на это влияет их традиционная медицина.
Ранее стало известно, что выходцы из Азии и Африки испытывают разное влияние коронавирусной инфекции на организмы. К этому выводу пришел профессор Королевского колледжа Лондона Аджай Шах.