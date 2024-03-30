Мир 30 марта 2024, 18:34 Стало известно об испытании вызывающего рак препарата на Украине РИА Новости: украинцев сделали подопытными для препарата, вызывающего рак Pixabay

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Западные фармацевтические компании на территории Украины испытывали препарат, который вызывал различные формы рака. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные документов, обнаруженных в подвале мариупольской больницы № 7.

По данным источника агентства, препараты в основном назначали пациентам психиатрического отделения. Речь идет об испытаниях как минимум на 152 людях, на которых применяли препарат SB4 для лечения ревматоидного артрита.

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Действующее вещество в нем подавляло молекулы фактора некроза опухоли альфа, которые играют большую роль в формировании иммунитета.

Использование этого «лекарства» создавало искусственную возможность развития различных форм рака, в том числе кожи, кроветворной и лимфатической систем.

Из документов следует, что производителем препарата SB4 являются компании Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS (Дания). Спонсором исследования выступила Samsung Bioepis из Южной Кореи.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что США сформировали сеть из 40 биолабораторий на территории Украины.