30 марта 2024, 18:34
Стало известно об испытании вызывающего рак препарата на Украине
РИА Новости: украинцев сделали подопытными для препарата, вызывающего рак
Западные фармацевтические компании на территории Украины испытывали препарат, который вызывал различные формы рака. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные документов, обнаруженных в подвале мариупольской больницы № 7.
По данным источника агентства, препараты в основном назначали пациентам психиатрического отделения. Речь идет об испытаниях как минимум на 152 людях, на которых применяли препарат SB4 для лечения ревматоидного артрита.
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Действующее вещество в нем подавляло молекулы фактора некроза опухоли альфа, которые играют большую роль в формировании иммунитета.
Использование этого «лекарства» создавало искусственную возможность развития различных форм рака, в том числе кожи, кроветворной и лимфатической систем.
Из документов следует, что производителем препарата SB4 являются компании Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS (Дания). Спонсором исследования выступила Samsung Bioepis из Южной Кореи.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что США сформировали сеть из 40 биолабораторий на территории Украины.
Рак
Украина
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