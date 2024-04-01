Мир 01 апреля 2024, 10:42 Стало известно о состоянии премьера Израиля после операции Reuters: Нетаньяху пришел в сознание и пообщался с семьей после операции Thomas Koehler/Thomas Koehler/AA/photothek.de / Global Look Press

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после операции по удалению грыжи пришел в сознании и уже пообщался с близкими. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Нетаньяху находился в сознании и разговаривал с семьей после успешной операции по удалению грыжи», — написали авторы материала.

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Премьер-министр Израиля идет на поправку, но сколько времени займет выздоровление — пока неизвестно.

Врачи обнаружили грыжу у Нетаньяху во время планового осмотра. Глава хирургического отделения больницы Хадасса Эйн-Керем, профессор Алон Пикарски заявил, что операция, которую проводили под полным наркозом, прошла успешно. Пост премьера временно занял заместитель премьера и министр юстиции Ярив Левин.

Ранее Нетаньяху предрекли незавидную участь. Премьер-министр Израиля может пойти под суд из-за «разборок» внутри страны.