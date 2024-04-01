01 апреля 2024, 10:42
Стало известно о состоянии премьера Израиля после операции
Reuters: Нетаньяху пришел в сознание и пообщался с семьей после операции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после операции по удалению грыжи пришел в сознании и уже пообщался с близкими. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Нетаньяху находился в сознании и разговаривал с семьей после успешной операции по удалению грыжи», — написали авторы материала.
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Премьер-министр Израиля идет на поправку, но сколько времени займет выздоровление — пока неизвестно.
Врачи обнаружили грыжу у Нетаньяху во время планового осмотра. Глава хирургического отделения больницы Хадасса Эйн-Керем, профессор Алон Пикарски заявил, что операция, которую проводили под полным наркозом, прошла успешно. Пост премьера временно занял заместитель премьера и министр юстиции Ярив Левин.
Ранее Нетаньяху предрекли незавидную участь. Премьер-министр Израиля может пойти под суд из-за «разборок» внутри страны.
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