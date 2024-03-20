Мир 20 марта 2024, 18:49 Нетаньяху предрекли незавидную участь Политолог Васильев: премьер Израиля Нетаньяху может пойти под суд РИА «Новости»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может пойти под суд. Такой прогноз сделал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с РИА «Новости».

По его мнению, это может случиться в рамках «внутриизраильских разборок».

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Политолог назвал парламентские выборы в Израиле формой отставки Нетаньяху и предположил, что идея принадлежала администрации лидера США Джо Байдена.

«Совершенно очевидно, что [лидер демократического большинства в Сенате США Чак] Шумер выдвинул эту идею не по собственной инициативе. Он озвучил позицию администрации Байдена, на которую усиливается давление из-за нерешенного вопроса пакета помощи Израилю», — подчеркнул Васильев.

Он добавил, что Белый дом почти исчерпал возможности воздействия на израильского премьера. Единственным инструментом остался финансовый — США могут не выделять стране «миллиарды». Однако Израиль сможет продолжать боевые действия и за счет своих ресурсов и пока движется к эскалации конфликта, отметил эксперт.

Около 10 дней назад Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская военная операция против ХАМАС в секторе Газа может завершиться уже через один-два месяца.