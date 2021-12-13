Стало известно о смерти первого человека с «омикроном»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о смерти как минимум одного человека, имеющего «омикрон»-штамм коронавируса. Это первый случай в мире.

«„Омикрон“ вызывает госпитализации, и, к сожалению, подтвердилась смерть по меньшей мере одного пациента с „омикроном“», — сказал Джонсон, его процитировал SkyNews.

До сих пор о подобных смертях не сообщалось. Британское правительство выразило опасение, что особо заразный штамм может доминировать и расти с особой силой. Рекордного уровня заражений британцы ожидают уже зимой — таковы данные Лондонской школы гигиены. Число госпитализаций же могут обрушить аналогичные показатели прошлого года.

Появление и рост нового штамма коронавируса «омикрон» может усугубить ситуацию с ковидом в России, заявила ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Пока, впрочем, по ее словам, трудно оценить ситуацию до конца, ведь под наблюдением находятся только 16 человек — вернувшиеся из ЮАР, где «омикрон» впервые был зафиксирован.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов спрогнозировал, что к новому всплеску пандемии приведет распространение коронавируса среди детей.