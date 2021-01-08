Стало известно о сложном течении ковида у президента Армении

Положительный тест на коронавирус получил президент Армении Армен Саркисян. Сейчас он находится под наблюдением врачей, помогающих справиться с тяжелым течением болезни. Об этом сообщила помощница лидера страны Асмик Петросян.

«Течение болезни у президента Армении Армена Саркисяна, находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом, сложное. Присутствуют присущие его состоянию симптомы. Саркисян продолжает лечение под надзором врачей», — процитировало РИА «Новости» Петросян.

Помощница президента добавила, что глава республики сейчас работает дистанционно и будет продолжать решать задачи удаленно. В Ереван Саркисян вернется, когда врачи дадут свое разрешение. Для этого у президента должно стабилизироваться состояние здоровья.

Ранее в аппарате президента Армении сообщали, что Саркисян встречал Новый год в Лондоне, где живут его внуки. Лидеру страны 3 января провели операцию на ноге, после чего тест на коронавирус показал положительный результат. После заражения президент отправился в самоизоляцию. Также коронавирус обнаружили и у жены Саркисяна.