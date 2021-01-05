Коронавирус диагностировали у президента Армении

Собеседник агентства уточнил, что президент Армении встретил Новый год в Лондоне, где живут его внуки. 3 января он лег в больницу, где ему сделали операцию на ноге. Симптомы коронавируса у Саркисяна появились именно после медицинского вмешательства. Проведенный тест показал положительный результат.

В июне этого года коронавирусной инфекцией переболели премьер-министр Армении Никол Пашинян и вся его семья. Сам политик заявил, что у него не было никаких симптомов, а тест он сдал перед поездкой. Когда пришел положительный результат, сдать анализы он отправил всех своих родных.

Пашинян не исключил, что стал источником заражения для своей семьи. Тогда же политик ушел в самоизоляцию. Работал он исключительно из своей резиденции.

Как напомнила газета «Известия», коронавирусной инфекцией в ноябре заболел мэр Еревана Айк Марутян. Пока он проходил лечение, обязанности градоначальника исполнял его первый заместитель Грачья Саргсян.

Впервые коронавирус в Армении выявили 1 марта 2020 года. Возбудитель обнаружили у 29-летнего жителя, который прилетел со своей супругой из Ирана. Когда мужчине стало плохо, он обратился в больницу, где ему провели тестирование.