Мир 27 марта 2024, 13:58 Стало известно о проблемах с оплатой российской нефти в дружественных странах Reuters: банки в Турции, ОАЭ и Китае задерживают платежи за российскую нефть РИА «Новости»

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Банки Турции, ОАЭ и Китая задерживают проведение оплаты или отказывают в транзакциях за поставки российской нефти, опасаясь попасть под вторичные санкции. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источника, таким образом США намерены добиться сокращения потока средств без остановки мировых энергетических потоков.

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Китайские Bank of China и ICBC, турецкие Vakifbank и Ziraat, а также эмиратский Mashreq bank задерживают исполнение платежей на недели. Банки просят клиентов в письменной форме подтвердить, что в сделку не вовлечено ни одно юридическое или физическое лицо из санкционного списка США, либо оно не является конечным бенефициаром платежа.

Ранее стало известно, что несколько крупных китайских банков из-за ужесточения санкций перестали принимать российские платежи даже в юанях. Похожие проблемы зафиксировали и в турецких кредитных организациях.