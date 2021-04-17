Стало известно о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро

Стало известно о попытке покушения на генерала Рауля Кастро. Сотрудники ЦРУ готовили его в 1960 году.

Об этом говорится на сайте архива по национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона. По этим данным, пилот, который перевозил Кастро из Праги в Гавану, должен был устроить авиакатастрофу. Ему предложили за это десять тысяч долларов. Также он попросил позаботиться о его детях, если погибнет.

Позже сотрудники ЦРУ получили приказ об отмене плана, но пилота никто не предупредил. В результате самолет успешно приземлился и тот сообщил, что реализовать план ему не удалось.

Ранее первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро ушел в отставку. Об этом он заявил в ходе VIII съезда партии в Гаване. В 2018 году Кастро покинул посты руководителя Госсовета Кубы и главы Совета министров, за собой он сохранил только пост лидера компартии.

С уходом Рауля Кастро на Кубе завершится многолетняя эпоха правления революционеров — братьев Кастро. К власти в государстве они пришли в 1959 году.