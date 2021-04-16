Рауль Кастро уйдет с поста руководителя компартии Кубы

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро уходит в отставку. Об этом он заявил в ходе VIII съезда партии в Гаване.

«Генерал армии сказал, что он с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта <…>, приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации», — говорится в материале официальной газеты кубинской компартии Granma.

В 2018 году Кастро покинул посты руководителя Госсовета Кубы и главы Совета министров, за собой он сохранил только пост лидера компартии.

С уходом Рауля Кастро на Кубе завершится многолетняя эпоха правления революционеров братьев Кастро. К власти в государстве они пришли в 1959 году. После победы революции, Рауль Кастро на протяжении 50 лет был военным министром. Он является младшим братом Фиделя Кастро. Он находился на посту главы государства на протяжении 10 лет, с 2008 по 2018 год. Политик возглавил ЦК Коммунистической партии в 2011 году.

Преемником Рауля Кастро на этом посту, как предполагается, может стать действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Вице-премьер России Юрий Борисов в апреле встретился с президентом Кубы в Гаване. Они обсудили отношения двух стран. Также Борисов принял участие в работе межправительственной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству.