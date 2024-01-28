28 января 2024, 21:27
Британский король не будет исполнять официальные обязанности в течение месяца
Sky News: Карл III месяц не будет исполнять свои обязанности
Король Великобритании Карл III временно не будет исполнять официальные обязанности. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на осведомленные источники.
Несколько дней назад монарх перенес плановую операцию в связи с увеличенной простатой. Восстановление Карла III займет около месяца — именно в этот период он не будет исполнять свои обязанности.
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Речь идет об официальных встречах и мероприятиях. В то же время король будет доступен для государственных вопросов.
Британского монарха доставили в больницу в Лондоне утром 25 января. Там он перенес операцию. В Букингемском дворце сообщали, что королю проведут коррекционную процедуру.
В сентябре 2023 года Соединенное Королевство посетил принц Гарри, где он посетил церемонию вручения премии WellChild Awards. Гарри также принял участие в траурных мероприятиях, посвященных годовщине смерти Елизаветы II.
Лондон
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Карл III
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