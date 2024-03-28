Мир 28 марта 2024, 08:46 Стало известно о переговорах США и Турции по наращиванию поставок взрывчатки Bloomberg: США и Турция обсуждают наращивание поставок взрывчатки РИА «Новости»

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США начали обсуждать с Турцией наращивание поставок тротила из-за его нехватки на фоне растущего спроса на боеприпасы. Помимо этого, стороны развивают сотрудничество в области производства снарядов, сообщил Bloomberg.

По данным источников агентства, возможные турецкие поставки могут утроить производство. Эти усилия, как отмечают авторы материала, Соединенные Штаты прилагают в связи с необходимостью поставить боеприпасы для Украины.

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Источники Bloomberg также указали, что Пентагон заключил контракт на заказ у турецкой Arca Defense 116 тысяч боеприпасов для поставки в этом году. Ожидаются заказы и на 2025 год. Производить снаряды для американских заказчиков будет и фирма Repkon.

Несколькими днями ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. По этой же причине, по его словам, украинские войска оставили «некоторые деревни», но их названия не уточнил.