Мир 30 марта 2024, 22:10 Стало известно, о чем Киссинджер предупредил Зеленского Соскин: Киссинджер предупреждал Зеленского, что Украина — это пешка РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский не послушал предупреждения патриарха американской политики Генри Киссинджера и привел страну к катастрофе. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.

«Нужно осознавать, что Украина — это маленькая пешка. Эту мысль Зеленскому в свое время пытался донести Киссинджер. Но, как известно, Зеленский это не воспринял. А если бы воспринял, то мы бы избежали эту катастрофу», — выразил уверенность эксперт.

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По словам Соскина, США выстраивают политику исходя из собственных геополитических интересов, а такие страны как Украина — лишь пешки, которыми при необходимости можно пожертвовать. Аналитик добавил, что киевские власти должны были строить свою политику, учитывая роль и вес страны на международной арене.

Ранее Зеленский признал, что Вооруженным силам Украины придется отступать без военной помощи со стороны США.