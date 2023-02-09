Мир 09 февраля 2023, 07:24 Стало известно, о чем говорили Зеленский, Шольц и Макрон в Париже Reuters: Зеленский попросил Макрона и Шольца о поставках боевых самолетов Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящем саммите в Брюсселе будет просить у европейских лидеров дополнительную поддержку в виде передовых вооружений. Об этом сообщило международное информационное агентство Reuters.

По данным агентства, после Лондона Зеленский отправился в Париж, где за ужином в Елисейском дворце встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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«У Франции и Германии есть потенциал изменить правила игры, и именно так я вижу наши сегодняшние переговоры. Чем скорее мы получим тяжелое оружие дальнего действия, а наши пилоты получат современные самолеты, тем быстрее закончится эта российская агрессия „, — заявил Зеленский.

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В свою очередь, лидеры Франции и Германии пообещали продолжить поддержку Украины. Более того, Шольц одобрительно кивнул Зеленскому на вопрос о скором вступлении в Евросоюз.

«Я передаю четкий сигнал Брюсселю: Украина принадлежит европейской семье», — сказал канцлер ФРГ.

Однако украинский лидер вряд ли получит немедленные обещания удовлетворить свои просьбы, хотя визит даст ему шанс лично обсудить с 27 национальными лидерами ЕС свои потребности, добавили авторы публикации.

Ранее Зеленский попросил Лондон об истребителях нового поколения и подарил спикеру Палаты общин Линдси Хойлу шлем украинского летчика.